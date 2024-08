Bangladesh: मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया, हिंदू समुदाय को दिया सुरक्षा का भरोसा

Highlights मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया कहा कि हम बांग्लादेश को एक परिवार की तरह बनाना चाहते हैं हिंदू समुदाय को दिया सुरक्षा का भरोसा

Bangladesh: बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में जारी हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय के लोगों से कहा कि हम बांग्लादेश को एक परिवार की तरह बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार में भेदभाव या संघर्ष का कोई सवाल ही नहीं उठता।

मुहम्मद यूनुस ने मंगलवार को कहा कि अंतरिम सरकार का मुख्य लक्ष्य सभी के लिए मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। मंगलवार को ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा, "हमें मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित करनी है। यही हमारा मुख्य लक्ष्य है।"

Chief advisor to Bangladesh Interim govt, Dr Mohd Yunus visits Dhaneshwari temple. Tells Hindu community members there that ‘we want to build Bangladesh like one family. No question of discrimination or conflict in a family’ pic.twitter.com/cRvhh0zkHW