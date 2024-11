कनाडा: खालिस्तान प्रदर्शन में शामिल पुलिसकर्मी निलंबित, मंदिर के बाहर की नारेबाजी

Canda Hindu Temple Attack: कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के पास खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने पर एक पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मीडिया में ऐसी खबर आयी है। रविवार को हाथों में खालिस्तानी झंडे लिए प्रदर्शनकारी इस हिंदू मंदिर में मौजूद लोगों से भिड़ गए थे तथा उन्होंने मंदिर अधिकारियों एवं भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा मिलकर आयोजित किये गये कार्यक्रम में खलल डाला था।

मीडिया मामलों के अधिकारी रिचर्ड चिन ने ‘सीबीसी न्यूज’ को भेजे एक ई-मेल में कहा कि पुलिस ‘सोशल मीडिया पर आए उस वीडियो से अवगत है जिसमें कनाडा पुलिस का एक अधिकारी प्रदर्शन में शामिल दिखता है। वैसे यह पुलिस अधिकारी उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था।’ उन्होंने कहा कि इस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

#BREAKING: Canada’s Peel Regional Police has finally suspended compromised cop Sgt. Harinder Sohi for participating in anti-India Khalistan communal protest and violent attack on Hindu worshipers at the Brampton Hindu Sabha Temple in Canada. Canada acts under public pressure. pic.twitter.com/E2AatsVTnx