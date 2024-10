BRICS Summit: दो दिवसीय यात्रा के लिए पीएम मोदी रूस रवाना, पुतिन से मुलाकात की तैयारी; शी जिनपिंग से बातचीत की उम्मीद

BRICS Summit: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रूस के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी दो दिनों के लिए रूस में रहने वाले हैं और इस दौराव वह दुनिया के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यह सम्मेलन कजान में होने वाला हो जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है।

शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी रूस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित अन्य वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा, "'न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना' थीम पर आधारित शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा।"

रूस की अध्यक्षता में 22-24 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस समूह में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (2010 में जोड़ा गया) शामिल है, इस वर्ष ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया।

