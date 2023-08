Brics Summit 2023: ये 6 देश एक जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे, देखें लिस्ट में कौन-कौन, जानें इन देशों की खासियत

Highlights दुनिया के अग्रणी तेल उत्पादकों में से एक सऊदी अरब के आने से समूह में आर्थिक ताकत बढ़ेगी। अमेरिका के नेतृत्व वाली वित्तीय व्यवस्था के प्रतिद्वंद्वी के रूप में खुद को स्थापित करने की संभावना बढ़ जाएगी। ब्रिक्स की सदस्यता सऊदी अरब के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त लगती है, जिसने चीन के साथ संबंध विकसित किए हैं।

Brics Summit 2023: एक जनवरी, 2024 को ब्रिक्स देशों का समूह बड़ा हो जाएगा। 5 देश का समूह अब 11 होगा। प्रमुख उभरते बाजार देश अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार कर रहे हैं। शीर्ष तेल निर्यातक सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया जाएगा।

दुनिया के अग्रणी तेल उत्पादकों में से एक सऊदी अरब के आने से समूह में आर्थिक ताकत बढ़ेगी और अमेरिका के नेतृत्व वाली वित्तीय व्यवस्था के प्रतिद्वंद्वी के रूप में खुद को स्थापित करने की संभावना बढ़ जाएगी। ब्रिक्स की सदस्यता सऊदी अरब के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त लगती है, जिसने चीन के साथ संबंध विकसित किए हैं।

ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता जोहान्सबर्ग में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में अपने ब्रिक्स समूह का विस्तार करने पर सहमत हुए। यह 2010 के बाद पहला विस्तार होगा। विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने जून में कहा था कि सऊदी अरब मध्य पूर्व में ब्रिक्स क्लब का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका व्यापार पिछले साल 160 अरब डॉलर तक पहुंच गया था।

On the occasion of the 15th anniversary of BRICS, we have taken the decision to expand this forum. India has always fully supported this expansion. Such an expansion will make BRICS stronger and more effective.



In that spirit, India welcomes Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran,…