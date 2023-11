Best Places to Visit in Malaysia: बना रहे हैं मलेशिया घूमने का प्लान तो इन जगहों पर जाना न भूले, यादगार पल के साथ मिलेंगे खूबसूरत नजारें

Best Places to Visit in Malaysia: जो लोग घूमने के शौकीन हैं उन लोगों को मलेशियाई सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, मलेशिया ने भारतीय के लिए एक महीने फ्री वीजा एंट्री का ऐलान किया है।

ऐसे में लंबी छुट्टियों पर जाने का प्लान बना रहे लोगों के लिए यह एक शानदार अवसर है। मलेशिया अपनी संस्कृति और खूबसूरत विरासत के लिए जाना जाता है।

वहीं, यहां के प्राकृतिक नजारें आपका मन मोह लेंगे। जो लोग परिवार के साथ न्यू ईयर मनाना चाहते हैं वह भी इस बार इंडिया नहीं बल्कि मलेशिया जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं। आइए बताते हैं आपको मलेशिया के वो बेस्ट प्लेस जहां आप अपनी छुट्टियों को रोमांचक बना सकते हैं।

1- कुआलालंपुर

मलेशिया की हलचल भरी राजधानी कुआलालंपुर में घूमने वालों के लिए बहुत कुछ है। यह प्रतिष्ठित पेट्रोनास ट्विन टावर्स, दुनिया के सबसे ऊंचे ट्विन टावर्स के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आप बट्टू गुफाएं देख सकते हैं जिसकी सरंचना आपका दिल चुरा लेगी। मर्डेका स्क्वायर, केएल टॉवर (मेनारा केएल), इस्लामिक कला संग्रहालय मलेशिया, चाइनाटाउन, सुल्तान अब्दुल समद मस्जिद, केएल बर्ड पार्क की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं।

इसके साथ ही जो लोग खरीदारी के शौकीन है उनके लिए गभग 70 शॉपिंग सेंटर, हलचल भरे बाजार (जैसे 800 से अधिक दुकानों वाला विशाल सेंट्रल मार्केट), और हाथ से नक्काशीदार लकड़ी और जस्ता खरीदने के अवसर हैं।

2- लैंगकॉवी

मलेशिया के उत्तर-पश्चिमी तट पर 99 द्वीपों का एक समूह, लैंगकॉवी प्राकृतिक सुंदरता का एक स्थान है। यह तीन अद्वितीय जियोफॉरेस्ट पार्क और आश्चर्यजनक नारियल के पेड़ों से घिरे समुद्र तटों का घर है, जो मलेशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छे क्षेत्रों में से कुछ हैं। द्वीपों और समुद्र के सबसे अद्भुत दृश्यों के लिए, द्वीप के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक पर केबल कार लें। आप समुद्र तल से 660 मीटर ऊपर 125 मीटर लंबे लैंगकॉवी स्काई ब्रिज पर चल सकते हैं।

3- पेनांग (जॉर्ज टाउन)

ऐतिहासिक धरोहर देखने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए जॉर्ज टाउन पसंदीदा जगहों में से एक है। जॉर्ज टाउन एक आउटडोर संग्रहालय की तरह है, जहां हर कोना एक कहानी कहता है। यहां की सड़कों पर घूमने के साथ आप स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां ऐतिहासिक धरोहर के साथ आधुनिक इमारतों की कलाकारी भी आपको देखने को मिल जाएगी।

4- मलक्का (मेलाका)

मलक्का शहर, मलक्का राज्य की जीवंत राजधानी, इतिहास और संस्कृति से भरे खजाने की तरह है। इस आकर्षक औपनिवेशिक शहर को तब से गर्व से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यहां का स्वादिष्ट व्यंजनों और प्रसिद्ध जोंकर स्ट्रीट नाइट मार्केट से यात्रियों को आकर्षित करता है। डच और पुर्तगाली औपनिवेशिक इमारतों की कलाकारी आपको यहां देखने को मिल जाएगी।

साथ ही स्ट्रीट फूड से लेकर महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने का भरपूर मजा आपको यहां मिल जाएगा। मलक्का नदी के किनारे जाकर आप नाव से एख राइट ले सकते हैं। मलेशिया में सबसे पुराना चीनी मंदिर चेंग हून टेंग मंदिर भी यहां स्थित है जो आकर्षण का केंद्र है।

5- मलेशियाई बोर्नियो

बोर्नियो पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और मलेशिया की मुख्य भूमि से केवल एक उड़ान की दूरी पर है। मलेशियाई बोर्नियो में सारावाक और सबा राज्य शामिल हैं। दोनों में अलग-अलग वाइब्स और आकर्षण हैं।

रेनफॉरेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, एक रोमांचक संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर गर्मियों में कुचिंग के पास होता है। मलेशियाई बोर्नियो लुप्तप्राय ऑरंगुटान, वर्षावन चंदवा सैर और विश्व स्तरीय गोताखोरी के साथ आपकी यात्रा में और अधिक इजाफा करता है। मलेशिया में यह आवश्य ही घूमने के लिए यह सबसे बेस्ट प्लेस में से एक है।

6- तमन नेगारा

तमन नेगारा 130 मिलियन वर्ष पुराने वर्षावन वाला एक संरक्षित क्षेत्र है और रोमांच का खजाना है। जंगल के माध्यम से ट्रेक करें, रंग-बिरंगे पक्षियों को देखें और माउंट ताहान पर चढ़ने की चुनौती स्वीकार करें, जो मलेशिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पदयात्राओं में से एक के रूप में जाना जाता है। कैनोपी वॉकवे के रोमांच का अनुभव करें और रोमांचक लता बर्कोह नदी रैपिड्स की सवारी करें। गुआ तेलिंगा चूना पत्थर गुफा में जाकर आप रोमांटक ट्रिप कर सकते हैं।

7- कैमरून हाइलैंड्स

कैमरून हाइलैंड्स, एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां ढलान वाली पहाड़ियों पर चाय उगाने की समृद्ध परंपरा है, इसमें बहुत कुछ है। आप लैवेंडर और स्ट्रॉबेरी के खेतों, बागों, हर्बल उद्यानों और रहस्यमयी मोसी फॉरेस्ट बोर्डवॉक का पता लगा सकते हैं, जहां धूमिल सदाबहार परिदृश्य स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को करीब से दिखाते हैं।

मलेशिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक बीओएच चाय बागान का दौरा करें। मार्डीज एग्रो टेक्नोलॉजी पार्क की ओर जाएं, फलों के बगीचों, एक समर्पित कटहल क्षेत्र का भ्रमण करें और अतिरिक्त रोमांच के लिए रात भर शिविर लगाएं।

Web Title: Best Places to Visit in Malaysia If you are planning to visit Malaysia then do not forget to visit these places, you will get beautiful views along with memorable moments