Bangladesh Violence: प्रदर्शनकारियों ने ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र को किया क्षतिग्रस्त, देखें VIDEO

ढाका: प्रधानमंत्री शेख हसीना के छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच अपने इस्तीफे के बाद अपनी बहन के साथ भाग जाने के बाद, अनियंत्रित प्रदर्शनकारियों ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (आईजीसीसी) को क्षतिग्रस्त कर दिया और ढाका में कई प्रमुख स्थानों पर आग लगा दी, जिसमें बंगबंधु भवन भी शामिल है - जिसे बंगबंधु स्मारक संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है।

मार्च 2010 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करके और योग, हिंदी, भारतीय शास्त्रीय गायन और कथक और मणिपुरी जैसे भारतीय नृत्यों में भारत-आधारित गुरुओं, पेशेवरों और प्रशिक्षकों को शामिल करके दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है।

आईजीसीसी बांग्लादेश के उच्च श्रेणी के पेशेवरों को भी शामिल करता है, जिन्होंने भारतीय गुरुओं या भारतीय विश्वविद्यालयों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह केंद्र, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक सांस्कृतिक केंद्र है, जिसमें भारतीय कला, संस्कृति, राजनीति, अर्थशास्त्र और कथा साहित्य पर 21,000 से अधिक पुस्तकों वाला एक पुस्तकालय है।

