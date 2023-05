ATC से इमरान खान को मिली राहत, आठ मामलों में अंतरिम जमानत, जानें मामला

Highlights उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। खान ने अपने कार्यकाल के दौरान झेलम, पंजाब में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक परियोजना स्थापित करने का वादा किया था। खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और कई करीबी सहयोगी जुल्फिकार बुखारी और बाबर अवान इस परियोजना में शामिल थे।

इस्लामाबादः आतंकवाद रोधी अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को आठ मामलों में अंतरिम जमानत दे दी। समाचार एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तान की एआरवाई न्यूज के हवाले से यह जानकारी साझा की।

इससे पहले इमरान खान ने कहा कि अल कादिर ट्रस्ट मामले की जांच में शामिल होने के लिए 23 मई को इस्लामाबाद की अदालत में पेश होने पर उनके फिर से गिरफ्तार होने की 80 प्रतिशत संभावना है। एआरवाई न्यूज ने खान के हवाले से बताया, "मंगलवार को मैं इस्लामाबाद की अदालत में विभिन्न जमानत के लिए पेश होने जा रहा हूं और 80 प्रतिशत संभावना है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

