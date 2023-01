ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर की दीवारों पर लिखे गए भारत विरोधी नारे, एक ही महीने में तीसरी बार हुआ हमला

Highlights ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हिंदू मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखने की घटना सामने आई है। मेलबर्न में एक ही महीने में तीसरी बार ये घटना हुई है। मंदिर की दीवारों पर' हिदुस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद' लिखा गया है।

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क स्थित एक हिंदू मंदिर में हमला हुआ है। हमलावरों ने मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी और खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे हैं। हमलावरों ने श्रीश्री राधा बल्लभ मंदिर में तोड़फोड़ कर, 'हिंदुस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे लिखे हैं। जानकारी के मुताबिक, ये हमला रात को किया गया है और सोमवार सुबह मंदिर प्रबंधन ने पाया कि मंदिर की दीवारों पर नारे लिखे गए हैं और तोड़फोड़ की गई है।

ऑस्ट्रेलिया में एक महीने के भीतर ये तीसरी घटना है, जब हिंदुओं के मंदिर को खालिस्तान सर्मथकों द्वारा निशाना बनाया गया है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र रहे इस्कॉन मंदिर की दीवार पर 'खालिस्तान जिंदाबाद' लिखा गया है। मंदिर प्रबंधन के लोगों का कहना है कि वो इस घटना को देखकर हैरान है। पूजा स्थल पर ऐसी घटना निराशाजनक है।

अधिकारियों का कहना है कि पूजा स्थल के सम्मान के लिए इस उपेक्षा से हैरान और नाराज हैं। गौरतलब है कि ये हमला उस बैठक के दो दिन बाद हुई है, जब विक्टोरियन मल्टीफेथ नेताओं की मल्टीकल्चरल कमीशन के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें खालिस्तानियों के द्वारा मंदिर में हमले की घोर निंदा की गई थी।

Like 🇮🇳, 🇦🇺 is a proud, multicultural country. We have been shocked at the vandalism of two Hindu temples in Melbourne, & Australian authorities are investigating. Our strong support for freedom of expression does not include hate speech or violence. @DrSJaishankar@MEAIndia