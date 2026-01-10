बांग्लादेश में एक और हिंदू को पीटा गया, ज़हर खाकर मौत, पीड़ित परिवार ने बताया इसे 'सोची-समझी हत्या'
By रुस्तम राणा | Updated: January 10, 2026 16:10 IST2026-01-10T16:04:39+5:302026-01-10T16:10:03+5:30
पीड़ित की पहचान जॉय महापात्रो के रूप में हुई है, जो सुनामगंज जिले के भांगडोहर गांव का रहने वाला था।
ढाका: बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी है। ऐसे में माहौल में वहां एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। पीड़ित की पहचान जॉय महापात्रो के रूप में हुई है, जो सुनामगंज जिले के भांगडोहर गांव का रहने वाला था। सुनामगंज के दिराई उपज़िला में 21 साल के जॉय महापात्रा की मौत के बाद सदमे का माहौल है। उनके परिवार का दावा है कि 500 टका के कर्ज़ को लेकर स्थानीय दुकानदार अमीरुल इस्लाम ने उनके साथ मारपीट की और सबके सामने बेइज्ज़त किया, जिसके बाद उन्होंने ज़हर खा लिया।
परिवार के सदस्यों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जॉय ने बुरहानपुर गांव के अमीरुल इस्लाम से 5,500 टका में एक मोबाइल फोन खरीदा था। उन्होंने 2,000 टका पहले ही दे दिए थे और बाकी रकम 500 टका की साप्ताहिक किस्तों में देनी थी। जॉय नियमित रूप से पैसे दे रहे थे, लेकिन बताया जाता है कि वह आखिरी 500 टका की किस्त देने में पीछे रह गए थे।
जॉय के चचेरे भाई अयान दास ने बताया, “गुरुवार शाम को, जॉय पैसे देने के लिए अमीरुल इस्लाम की दुकान पर गया था। दुकानदार अमीरुल इस्लाम ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, उसे गालियां दीं और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। इस घटना के बाद, जॉय उसी दुकान से चूहे मारने का ज़हर खरीदकर घर लौट आया।”
अयान ने आगे बताया कि रात करीब 7:30 बजे, जॉय ने ज़हर खाने की बात कबूल की। उसे तुरंत दिराई उपज़िला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया और जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, तो उसे सिलहट उस्मानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां अगली सुबह उसकी मौत हो गई। दिराई हेल्थ कॉम्प्लेक्स की रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ. मोनी रानी तालुकदार ने पुष्टि की कि जॉय की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत सिलहट रेफर करना ज़रूरी था।
आरोपी दुकानदार अमीरुल इस्लाम ने आरोपों से इनकार किया है। उसने दावा किया कि जॉय पर फोन और एक “फ्लेक्सिलोड” ट्रांज़ैक्शन के लिए अभी भी 2,800 टका बकाया थे, और उसने ज़ोर देकर कहा कि उसने सिर्फ़ फोन वापस मांगा था और ज़हर नहीं दिया था। हालांकि, जॉय की मां, शेली महापात्रा का कहना है कि उनके बेटे की मौत सीधे तौर पर अमीरुल इस्लाम के गलत और भड़काऊ बर्ताव से जुड़ी थी।
उन्होंने कहा, "जब मेरा बेटा सुबह बाकी पैसे देने गया, तो दुकानदार ने उसका फोन ले लिया और उसे बेइज्जत किया। बाद में, उसने घर पर उसके साथ मारपीट की और उसे कुछ खिला दिया। इसके तुरंत बाद मेरा बेटा बेहोश हो गया। वह ज़हर उसी दुकान से लाया था।" दिराई पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज इनामुल हक चौधरी ने कहा कि घटनास्थल का मुआयना किया गया है, और अगर शिकायत दर्ज होती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।