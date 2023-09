दुर्घटना के बाद गायब हो गया अमेरिका का सबसे आधुनिक विमान F-35, देश में मची खलबली, खोज के लिए जनता से मांगी जा रही है मदद

Highlights F-35 लाइटनिंग II जेट रविवार को एक दुर्घटना का शिकार होने के बाद गायब है पायलट ने विमान से पैराशूट की मदद से इजेक्ट कर लिया था सैन्य अधिकारियों ने जनता से पता लगाने में मदद करने की अपील की

नई दिल्ली: यूएस मरीन कॉर्प्स का अत्याधुनिक लडाकू विमान F-35 लाइटनिंग II जेट रविवार को एक दुर्घटना का शिकार होने के बाद गायब है। इस घटना से पूरे देश में खलबली है। राहत की बात ये है कि पायलट ने विमान से पैराशूट की मदद से इजेक्ट कर लिया था। अब अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने जनता से लापता करोड़ों डॉलर के विमान का पता लगाने में मदद करने की अपील की है।

सैन्य अधिकारियों के अनुसार रविवार दोपहर उत्तरी चार्ल्सटन के ऊपर F-35 लाइटनिंग II जेट दुर्घटना का शिकार हो गया। मरीन कॉर्प्स पायलट विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहा। बेस अधिकारियों ने कहा कि वे चार्ल्सटन शहर के उत्तर में दो झीलों के आसपास, संघीय विमानन नियामकों के समन्वय से खोज कर रहे हैं लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। अब प्रमुख ज्वाइंट बेस चार्ल्सटन ने स्थानीय निवासियों से मदद मांगी है।

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.