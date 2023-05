अमेरिका: व्हाइट हाउस के पास सुरक्षा बैरियर से टकराया ट्रक, चालक हिरासत में

By अंजली चौहान | Published: May 23, 2023 10:13 AM

अमेरिका के व्हाइट हाउस में सोमवार को बैरीकेड के एक वाहन टकरा गया। वाहन के टकराने के बाद सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया और फौरन आरोपी को हिरासत में ले लिया गया।

फाइल फोटो