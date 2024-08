चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने तैनात की सबसे खतरनाक मिसाइल AIM-17B, जानिए इसकी ताकत

Highlights अमेरिकी नौसेना के F-18 सुपर हॉर्नेट पर AIM-174B मिसाइल की तैनाती देखी गई है AIM-174B को पहली बार रिम ऑफ द पैसिफिक (RIMPAC) अभ्यास के दौरान देखा गया था AIM-174 का वजन लगभग 850 किलोग्राम है

US New Missile AIM-174B: अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी और एक दूसरे पर भारी पड़ने की होड़ कोई नई बात नहीं रही। यूएस-चीन 'शीत युद्ध' को शुरू हुए अब काफी समय हो गया है। इस बीच चीन ने समंदर में अपनी ताकत में खूब इजाफा किया है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अपने क्षेत्र में चीन की ताकत अमेरिका से ज्यादा है। अमेरिका भी चीन की बढ़ती सैन्य ताकत से चिंतित रहता है, खास कर समुद्र में। अब हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन की पलड़ा अमेरिका के पक्ष में झुका सकता है।

दरअसल अमेरिका ने अपने युद्धपोतों पर नई लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात की है। अमेरिकी नौसेना के F-18 सुपर हॉर्नेट पर AIM-174B मिसाइल की तैनाती देखी गई है। इस मिसाइल की रेंज 400 किमी है। AIM-174B मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेथियॉन SM-6 का नौसेनिक वर्जन है।

AIM-174B को पहली बार रिम ऑफ द पैसिफिक (RIMPAC) अभ्यास के दौरान देखा गया था। यह 26 देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास था। अब इस मिसाइल को सुपर हॉर्नेट में लगाया गया है।

An US Navy F/A-18E is carrying a AIM-174B Air To Air missile,airborne version of SM-6, at #RIMPAC exercise.



📸 Aeros Instagram. pic.twitter.com/vS0Skh8epZ