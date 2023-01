अमेरिका में सभी उड़ानें हुईं प्रभावित, जानें क्या है मामला, यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कही ये बात

Highlights यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम अंतिम सत्यापन जांच कर रहे हैं और सिस्टम को अभी पुनः लोड कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि एफएए अभी भी आउटेज के बाद नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम को पूरी तरह से बहाल करने के लिए काम कर रहा है।

न्यूयॉर्क: फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) द्वारा हजारों यात्रियों के लिए यात्रा अराजकता को भड़काने वाली एक भयावह प्रणाली त्रुटि का सामना करने के बाद अमेरिका भर में उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अमेरिकी मीडिया की खबरों में यह बात कही गई। ऐसे में यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स एफएए अपने नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम को बहाल करने के लिए काम कर रहा है।

#UPDATE | FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage. Some functions are beginning to come back on line, National Airspace System operations remain limited: US FAA