अफगानिस्तान: तालिबानियों ने जलाए गिटार-तबला और स्पीकर, कहा-संगीत से भटक जाते हैं युवा

काबुल:अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा संगीत वाद्ययंत्रों और इंस्ट्रूमेंट्स को आग लगा देने की खबर सामने आई है। खबर के अनुसार, तालिबान के हेरात प्रांत में कई म्यूजिकल उपकरणों को आग लगाई गई है। तालिबान के उप मंत्रालय के अधिकारियों ने संगीत को अनैतिक करार दिया है और इस कारण इसे जलाया है।

घटना पर बोलते हुए मंत्रालय के हेरात विभाग के प्रमुख अजीज अल-रहमान अल-मुहाजिर ने कहा है कि “संगीत को बढ़ावा देने से नैतिक भ्रष्टाचार होता है और इसे बजाने से युवा भटक जाएंगे।”

बता दें कि तालिबान के हेरात प्रांत में शनिवार को कई म्यूजिकल उपकरणों को जलाया गया है। इस घटना के कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। बताया जा रहा है कि जो म्यूजिकल उपकरणों को जलाया गया है उसमें एक गिटार, दो अन्य तार वाले वाद्ययंत्र, एक हारमोनियम और एक तबला, एक प्रकार का ड्रम साथ ही एम्पलीफायर और स्पीकर भी शामिल थे।

The Department Vice and Virtue of Herat province said it has set burned a number of musical instruments.

Aziz Rahman Muhajir, head of the Vice and Virtue department in Herat, said these musical instruments were collected by officials of the Ministry of Vice and Virtue in Herat… pic.twitter.com/jcuLsS6QDQ