VIDEO: 'आपका विजन है..', जब पाक राजनेता ने अरशद नदीम के ओलंपिक गोल्ड जीतने का श्रेय पीएम शहबाज को दिया, तो यूजर बोला- पूरा खानदान टिकटॉकर है माशा अल्लाह!

Highlights नदीम ने 8 अगस्त (गुरुवार) को शुरू हुए पुरुषों के भाला फेंक के फाइनल में 92.97 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके सभी को चौंका दिया उन्होंने 92.97 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया और पिछले चैंपियन और अपने भारतीय समकक्ष नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ दिया यह ओलंपिक में एथलेटिक्स में पाकिस्तान का पहला स्वर्ण पदक है

Viral Video:पाकिस्तान के ट्रैक और फील्ड एथलीट अरशद नदीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता, जिसका श्रेय पाकिस्तान के एक राजनेता और वकील राणा मसूद को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को देते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में दोनों जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मसूद ने दावा किया है कि यह प्रधानमंत्री ही थे जिन्होंने नदीम को यह मौका दिया। हालांकि एक्स पर इस वीडियो को लेकर यूजर शरीफ पर की खिल्ली उड़ा रहे हैं। कोई उन्हें टिक टॉकर बता रहा है तो कोई उन्हें बेकार अभिनेता करार दे रहा है।

what shamefulness. everyone knows the struggle of arshad and even his house right now gives it away.