Midtown Manhattan Shooting: न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में अंधाधुंध गोलीबारी, 4 लोगों की मौत; हमलावर किया गया ढेर

Midtown Manhattan Shooting: अमेरिका में एक बार फिर गोलियों की आवाज से दहशत फैला दी है। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मध्य मैनहट्टन में एक बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम चार लोग मारे गए। मृतकों में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का एक अधिकारी भी शामिल है। बाद में पुलिस कार्रवाई में बंदूकधारी को मार गिराया गया।

यह घटना तब हुई जब एक व्यक्ति ने मिडटाउन मैनहट्टन की एक गगनचुंबी इमारत में गोलीबारी की, जिसमें एनएफएल मुख्यालय और हेज फंड दिग्गज ब्लैकस्टोन सहित कई प्रमुख वित्तीय फर्मों के कार्यालय थे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बाद में, न्यूयॉर्क शहर के अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध को मार गिराया गया।

#BREAKING#Manhattan | #NewYork



Active Shooter Dead and NO other shooters - suspect shot himself on 33rd floor.



Business/Office Building



GRAPHIC FOOTAGE 🚨



Security gaurd-Cop Shot and civilians shot i am hearing 7 victims but they are not done clearing floors. pic.twitter.com/cuEbVgAR6S — MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) July 28, 2025

जांच से जुड़े दो लोगों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि बंदूकधारी की पहचान नेवादा निवासी 27 वर्षीय शेन तमुरा के रूप में हुई है।

रिपोर्ट में एक प्रवक्ता के हवाले से यह भी बताया गया है कि यह कॉल शाम लगभग 6.30 बजे आई थी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास कई एम्बुलेंसें जमा हो गईं और कई हेलीकॉप्टर घटनास्थल के ऊपर मंडरा रहे थे।

यह इलाका कई पाँच सितारा व्यावसायिक होटलों के साथ-साथ कई कॉर्पोरेट मुख्यालयों का घर है, जिनमें ऑडिटर कोलगेट पामोलिव और केपीएमजी शामिल हैं। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि गोलीबारी में "कई लोग घायल" हुए हैं, और उन्होंने मारे गए अधिकारी के परिवार के प्रति अपनी "गहरी संवेदना" व्यक्त की।

New York City shooter Shane Tamura was once a high school football star, winning six awards and later playing in Canada.



The building he targeted today housed NFL headquarters. pic.twitter.com/FmythFKzF2 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) July 29, 2025

पुलिस ने एक्स पर लिखा कि पार्क एवेन्यू और ईस्ट 51वीं स्ट्रीट के आसपास के घटनास्थल पर "नियंत्रण कर लिया गया है और एकमात्र शूटर मारा गया है", हालाँकि उन्होंने संदिग्ध की पहचान के बारे में कोई विवरण नहीं दिया।

पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने एक्स पर लिखा, "इस समय, घटनास्थल पर नियंत्रण कर लिया गया है और एकमात्र शूटर को मार गिराया गया है।" इससे पहले मेयर ने न्यूयॉर्कवासियों से कहा था कि "मिडटाउन में अभी एक सक्रिय शूटर की जाँच चल रही है। अगर आप आस-पास हैं तो कृपया उचित सुरक्षा सावधानी बरतें और अगर आप पार्क एवेन्यू और ईस्ट 51वीं स्ट्रीट के पास हैं तो बाहर न जाएँ।"

पूर्व हाई स्कूल फुटबॉल खिलाड़ी निकला हमलावर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लास वेगास के 27 वर्षीय पूर्व हाई स्कूल फुटबॉल स्टार शेन तमुरा ने ही मैनहट्टन के 345 पार्क एवेन्यू स्थित एनएफएल मुख्यालय में गोलीबारी की है। जिसमें एक ऑफ-ड्यूटी न्यूयॉर्क पुलिस अधिकारी सहित चार लोगों की मौत हो गई। तमुरा, जो कभी कनाडा में फुटबॉल खेलता था और नेवादा से गुप्त हथियार ले जाने का परमिट रखता था, एक राइफल से लैस होकर इमारत में घुसा और 33वीं मंजिल पर गोलीबारी की।

SKYSCRAPER SHOOTING

- 345 Park Avenue in Manhattan

- Gunman walked in with rifle

- Off-duty cop killed in lobby

- Multiple people shot on 33rd floor

- At least 4 victims killed

- Gunman found dead in office

- Suspect: Shane Tamura, 27, from Las Vegas

- Motive unknown — BNO News (@BNONews) July 29, 2025

गोलीबारी के बाद पुलिस ने भारी कार्रवाई की। बाद में संदिग्ध ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एकमात्र बंदूकधारी को मार गिराया गया है, लेकिन उसका मकसद अभी भी अज्ञात है। पुलिस गोलीबारी से जुड़ी परिस्थितियों की जाँच जारी रखे हुए है।

