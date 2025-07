Tamil Nadu: तिरुनेलवेली में दलित इंजीनियर की हत्या, प्रेमिका के भाई ने दरांती से किया हमला; बहन के रिश्ते से था नाराज

Tamil Nadu: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या के मामले से सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि शख्स की हत्या दूसरी जाति की लड़की के साथ संबंध रखने के कारण हुई है। दलित इंजीनियर जिस लड़की से प्यार करता था उसके भाई ने ही उस पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पीटीआई के अनुसार, पीड़ित कविन सेल्वा गणेश, जो चेन्नई की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत था, देवेंद्र कुला वेल्लालर समुदाय से था, जो एक अनुसूचित जाति समूह है।

संदिग्ध, एस सुरजीत, जो उस महिला का भाई है जिसके साथ गणेश के कथित तौर पर संबंध थे, को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने पुष्टि की है कि सुरजीत के माता-पिता दोनों ही सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

यह घटना रविवार शाम को हुई, जब गणेश अपने बीमार दादा के इलाज के लिए तिरुनेलवेली शहर के एक सिद्ध क्लिनिक में अपनी पूर्व सहपाठी एस सुभाषिनी से मिलने गया था। क्लिनिक के बाहर गणेश और सुरजीत के बीच कथित तौर पर बहस हो गई। पुलिस का कहना है कि अंतरजातीय संबंध से नाराज़ सुरजीत ने गणेश पर दरांती से हमला कर दिया। बाद में उसका शव क्लिनिक से लगभग 200 मीटर दूर मिला। तिरुनेलवेली सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया।

Kavin a young Dalit software engineer from Tamil Nadu was brutally beaten to de@th in Tirunelveli a chilling case of caste-based honor killing.

His only crime? Falling in love across caste lines.

