Delhi-NCR Rain: दरिया बनी दिल्ली, सुबह से हो रही बारिश से सड़कों पर भरा पानी; कई उड़ानें प्रभावित; देखें वीडियो

Delhi-NCR Rain: राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के शहरों में मंगलवार सुबह की बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। दिल्ली-एनसीआर में सुबह-सुबह बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव की वजह से गाड़ियां रोंगती दिखी। जिस तरफ भी लोग नजर घूमा रहे बस पानी ही पानी नजर आ रहा है।

इस बीच, एयर इंडिया ने मंगलवार सुबह तेज हवाओं और बारिश के कारण दिल्ली से आने-जाने वाली उड़ानों के संचालन में संभावित व्यवधान की चेतावनी देते हुए एक यात्रा परामर्श जारी किया है। एयरलाइन ने यात्रियों से हवाई अड्डे जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने और अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया है।

#WATCH | Delhi | Heavy rain lashes several parts of the National Capital



(Visuals from Rajaji Marg)

एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट किया, "तेज हवा और बारिश आज सुबह दिल्ली से आने-जाने वाली उड़ानों के संचालन को प्रभावित कर सकती है। कृपया हवाई अड्डे जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करें और अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय दें।"

#TravelAdvisory



Gusty wind and rain may impact flight operations to and from Delhi this morning.



Please check your flight status here https://t.co/ZRtxRBbSY7… before heading to the airport and allow extra time for your journey. — Air India (@airindia) July 29, 2025

आईएमडी के अनुसार, यह अनुमान है कि अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में व्यापक रूप से व्यापक वर्षा होगी। मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में भी छिटपुट रूप से व्यापक वर्षा होने की संभावना है।

इंडिगो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "#दिल्ली में भारी बारिश की आशंका के चलते, हमें हवाई अड्डे से आने-जाने वाली उड़ानों में देरी और यातायात धीमा होने की संभावना दिख रही है। हालाँकि हम आसमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, फिर भी हम जमीन पर आपकी यात्रा को सुचारू रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कृपया अपनी उड़ान की स्थिति जाँच लें और हवाई अड्डे पहुँचने के लिए थोड़ा समय निकाल लें। हम आपको सूचित करते रहेंगे, और जरूरत पड़ने पर हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे।"

स्पाइसजेट ने भी दिल्ली और धर्मशाला में खराब मौसम के प्रभाव पर प्रकाश डाला और X पर लिखा, "#WeatherUpdate: दिल्ली (DEL) और धर्मशाला (DHM) में खराब मौसम के कारण, सभी प्रस्थान/आगमन और उनसे संबंधित उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे http://spicejet.com/#status के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखें।"

VIDEO | Delhi: Heavy rainfall results in waterlogging in parts of the national capital. Visuals from ITO.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/CXGv6J3nqL — Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2025

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार (यानी 30 जुलाई) को पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान लगाया है।

बुधवार को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, झारखंड, केरल, माहे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

#WATCH | Uttarakhand | Rain lashes several parts of Dehradun. As per IMD, a yellow alert has been issued for thunderstorms accompanied by lightning and moderate to heavy rainfall in the region.



(Visuals from Garhi Cantt area)

30 जुलाई को, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद के साथ-साथ झारखंड में भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली और तेज़ हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) की गति से बारिश होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

VIDEO | Delhi: Heavy rainfall in Delhi triggers waterlogging in parts of the city. Visuals from outside Bharat Mandapam.
#DelhiRains
#WeatherUpdate



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/4zWR0Ie5bq — Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2025

आंध्र प्रदेश, केरल, माहे और लक्षद्वीप में अलग-अलग स्थानों पर तेज़ सतही हवाएँ चलने का अनुमान है। सोमालिया, यमन, दक्षिण ओमान, पश्चिम-मध्य और पूर्व-मध्य अरब सागर, दक्षिण-पश्चिम अरब सागर और उत्तरी अरब सागर के दक्षिणी भागों के तटों पर 45-55 किमी प्रति घंटे की गति से 65 किमी प्रति घंटे तक की तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है।

पूर्व-मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, कोंकण, गोवा और कर्नाटक के तटों पर 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से 60 किमी प्रति घंटे तक की तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है। गुजरात और उससे सटे उत्तर-पूर्वी अरब सागर के तटों पर 45-55 किमी प्रति घंटे की गति से 65 किमी प्रति घंटे तक की तेज़ हवाएँ चलने का अनुमान है।

VIDEO | Delhi: Heavy rainfall results in waterlogging in parts of the national capital. Visuals from near residence of Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav at Lodhi Estate.
#DelhiRains
#WeatherUpdate



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/SsXSsvnH6d — Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2025

