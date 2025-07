Weather Alert: दिल्ली में छाए काले बादल, हो रही झमाझम बारिश; IMD ने यूपी, हिमाचल समेत इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

Weather Alert:दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार की सुबह ही आसमान में काले बादल छा गए। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है जिससे सुबह-सुबह दफ्तर जाने वालों को परेशानी हो रही है। मौसम का अनुमान लगाते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर जलभराव हो गया।

इसके अलावा, आज उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार, अगले तीन दिनों में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मध्यम बारिश और नमी बढ़ने की संभावना है।

Nowcast: Intense to very intense spells of rain very likely to continue over many parts of Delhi & NCR during next 1-2 Hrs.#DelhiRains@moesgoi@ndmaindia@DDNewslive@airnewsalertspic.twitter.com/w1frvVLTbo