Jharkhand: देवघर में बस और ट्रक में भीषण टक्कर, निशिकांत दुबे का दावा- '18 कांवड़ियों की मौत'

Deoghar Road Accident:झारखंड के देवघर में मंगलवार सुबह करीब 4.30 बजे मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया जंगल के पास बड़ा सड़क हादसा होने से कई लोगों की मौत हो गई। हादसे में कांवड़ियों से भरी बस और गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक के बीच टक्कर हुई है जिसमें पांच कांवड़ियों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि हादसे में करीब 18 कांवड़ियों की जान चली गई है।

उन्होंने X पर पोस्ट किया, "मेरे लोकसभा क्षेत्र देवघर में, श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान, बस और ट्रक दुर्घटना में 18 श्रद्धालुओं की जान चली गई। बाबा बैद्यनाथ जी उनके परिवारों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना तब हुई जब कांवड़ियों से भरी एक बस, मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया जंगल के पास सुबह करीब 4.30 बजे गैस सिलेंडर ले जा रहे एक वाहन से टकरा गई।

VIDEO | Jharkhand: At least five Kanwariyas were killed and several injured in a road accident in Deoghar on Tuesday, a police officer said.



The incident took place when a bus carrying Kanwariyas collided with a vehicle transporting gas cylinders near Jamuniya forest under… pic.twitter.com/VZ28GC6qwH