नए साल के पहले दिन युगांडा में एक शॉपिंग मॉल में मची भगदड़, 9 मरे, कई लोग घायल

नई दिल्ली: युगांडा के एक शॉपिंग मॉल में रविवार को मची भगदड़ में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई। कंपाला में फ्रीडम सिटी मॉल में नए साल के जश्न के लिए लोग जमा थे, तभी भगदड़ मच गई। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक आधी रात को जब लोग आतिशबाजी देखने के लिए बाहर निकले तो भगदड़ मच गई।

चिमरेपोर्ट्स ने कंपाला पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि प्रदर्शन खत्म होने के बाद भगदड़ मच गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस ने कहा, "आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां नौ लोगों की मौत की पुष्टि हुई।"

UPDATE: There was a stampede at the New Year's Eve event at the Freedom City Mall Namasuba, which resulted in the deaths of nine people, including several juveniles.#NBSUpdatespic.twitter.com/6suV2svjO2