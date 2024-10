वीडियो: 11 साल की उम्र में हुआ था अपहरण, 10 साल बाद गाजा से मुक्त कराई गई यजीदी महिला, इजरायली सेना ने परिवार से मिलाया

Highlights महिला की पहचान फवज़िया सिदो के रूप में की गई है एक दशक पहले अपहरण किया गया था, जब वह 11 वर्ष की थी उसे बेच दिया गया और गाजा में तस्करी कर लाया गया

नई दिल्ली:इराक में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा अपहृत 21 वर्षीय यजीदी महिला को इस सप्ताह इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और इराक के साथ गुप्त अभियान में गाजा से मुक्त कराया गया। इराक के विदेश मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ सिल्वन सिंजारी ने रॉयटर्स को बताया कि महिला की पहचान फवज़िया सिदो के रूप में की गई है, जिसका एक दशक पहले अपहरण किया गया था, जब वह 11 वर्ष की थी और चार महीने के लंबे अभियान के बाद उसे उत्तरी इराक में उसके परिवार से मिलाया गया।

यजीदी धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से इराक और सीरिया में पाया जाता है, जिसने 2014 में आईएस अभियान में 5,000 से अधिक सदस्यों को मार डाला और हजारों लोगों को अगवा कर लिया, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने नरसंहार करार दिया है। सूत्रों के अनुसार, इराकी अधिकारी महीनों से उसके संपर्क में थे और उसकी जानकारी अमेरिकी अधिकारियों को दी, जिन्होंने इजरायल की सहायता से उसे गाजा से बाहर निकलने में मदद की। उल्लेखनीय है कि इराक और इजरायल के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं।

"Free at last. The moving moment where a 21 year old Yazidi girl who was sold as a slave a decade ago and forced to marry a Gazan was rescued from Gaza by the IDF. This video shows the moment she met her family in Sinjar, Iraq, for the first time in a decade."



~ Cheryl E 🇮🇱… pic.twitter.com/lctRhvtE6z