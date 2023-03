पाकिस्तान के कराची में मुफ्त राशन बांटने के दौरान मची भगदड़, 11 लोग मरे, कई घायल

कराची:पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को मुफ्त राशन वितरण अभियान के दौरान मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान के एक्सप्रेस न्यूज ने बताया कि राशन वितरण केंद्र में भगदड़ के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग बेहोश हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना कराची के सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट इलाके में हुई।

