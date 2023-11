Viral Video: न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रवींद्र की दादी ने नजर उतारी, वायरल हुई वीडियो, देखें

Highlights Viral Video: दादी ने पोते की उतारी नजर, दादी को निहारता रहा पोता Rachin Ravindra grandmother: बेंगलुरु में रहते हैं रचिन के दादा-दादी Nz Vs Sl: श्रीलंका के खिलाफ रचिन ने बनाए थे 42 रन

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दादी की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक दादी अपने पोते की नजर उतारती हुई नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि वीडियो में दादी के हाथों से नजर उतरवा रहे कोई आम इंसान नहीं बल्कि, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के शानदार बल्लेबाज रचिन रवींद्र हैं।

रवींद्र बेंगलुरु में अपने दादी के घर पर हैं और उनकी दादी उनकी नजर उतार रही हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और इस पर जमकर कमेंट भी आ रहे हैं।

श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे 42 रन

विश्व कप 2023 में भारत के साथ सेमीफाइनल खेलने के लिए तीन टीम मैदान में हैं। न्यूजीलैंड ने 9 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेला। इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की। साथ ही अपनी दावेदारी भी मजबूत कर ली।

He's NZ player Rachin Ravindra, his grand mom doing some "Nazar utarna" and other religious/cultural activities.

He looks so impressed & interested...



Here woke Hindu kids start mocking such things after learning 2-3 heavyweight English words.. pic.twitter.com/XFIwKiYxKO