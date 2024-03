कौन हैं नाजिम नाजिर नजीर डार? जिन्होंने श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ली सेल्फी

Highlights JK के दौरे पर गए पीएम मोदी ने श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की कार्यक्रम के बाद, उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति के साथ एक तस्वीर साझा की जिसकी पहचान नाज़िम के रूप में हुई, जिसने कहा कि वह विकसित भारत कार्यक्रम का लाभार्थी है

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रीनगर में विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की। कार्यक्रम के बाद, उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति के साथ एक तस्वीर साझा की, जिसकी पहचान नाज़िम के रूप में हुई, जिसने कहा कि वह विकसित भारत कार्यक्रम का लाभार्थी है। दिलचस्प बात यह है कि फोटो शेयर करते समय प्रधानमंत्री ने नाजिम को अपना 'दोस्त' बताया और कहा कि वह उनके 'अच्छे काम से प्रभावित' हैं।

प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान, मधुमक्खी पालक नाज़िम ने बताया कि उन्हें 2019 में मधुमक्खियों के 25 बक्सों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी मिली। फिर उन्होंने कहा कि 25 बक्सों से, यह 200 तक पहुंच गया; जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) से मदद मांगी। नाजिम ने कहा, "उस योजना के तहत मुझे 5 लाख रुपये मिले और 2020 में मैंने अपनी वेबसाइट शुरू की।"

नाजिम ने तब कहा था कि 2023 में उन्होंने 2,000 छत्ते के साथ करीब 5,000 किलो शहद बेचा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उन्होंने मधुमक्खी पालन में मदद के लिए अन्य लोगों को भी शामिल किया। फिलहाल उनके बिजनेस से 100 लोग जुड़ चुके हैं। नाजिम के साथ फोटो साझा करते हुए मोदी ने कहा, "मेरे दोस्त नाजिम के साथ एक यादगार सेल्फी। मैं उनके अच्छे काम से प्रभावित हूं। सार्वजनिक बैठक में उन्होंने एक सेल्फी का अनुरोध किया और उनसे मिलकर खुशी हुई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

A memorable selfie with my friend Nazim. I was impressed by the good work he’s doing. At the public meeting he requested a selfie and was happy to meet him. My best wishes for his future endeavours. pic.twitter.com/zmAYF57Gbl