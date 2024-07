Watch: अमूल बटर मिल्क के डिब्बे में मिले कीड़े, ग्राहक ने वीडियो शेयर कर कंपनी ने की शिकायत

Worms Found in Amul Buttermilk: हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो शेयर किए गए जिनमें खाद्य पदार्थों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आज-कल पैकेज बंद फूड्स की मांग काफी बढ़ गई है और ऐसे में यह काफी समय तक पैकेट में बंद रहते हैं जिससे इनमें कीड़े लग जाते हैं। इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। जिसे देख लोगों के होश उड़ गए। यह घटना अमूल प्रोटीन बटरमिल्क के पैकेज से जुड़ी हुई है जिसका वीडियो एक ग्राहक ने शेयर किया। बटरमिल्क खरीदने वाले गजेंद्र यादव ने एक्स पर वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी नाराजगी और निराशा व्यक्त की। उन्होंने लिखा, "अरे अमूल, आपने हमें अपने हाई प्रोटीन बटरमिल्क के साथ कीड़े भेजे हैं।"

वीडियो में साफ तौर पर पैकेज के अंदर कीड़े रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे अमूल उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। यादव ने दावा किया कि कुछ पैकेट खुले या फटे हुए थे, जिनमें बटरमिल्क पहले से ही सड़ चुका था और उसमें से दुर्गंध आ रही थी।

🚨 Stop Buying products from @Amul_Coop website 🚨



Hey Amul you have sent us WORMS along with your high protien buttermilk.



I am writing to express my deep dissatisfaction after discovering worms in the buttermilk I purchased recently. This experience was incredibly..... pic.twitter.com/vmLC4rp89z