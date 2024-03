Watch: एयरपोर्ट पर रील बनाने की चाहत में महिला ने किया कुछ ऐसा, लोगों ने कर दी गिरफ्तारी की मांग; वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक समय बीताने वाले लोग आज-कल अपने एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो और रील बनाते हैं। रील का चस्का लगे यूजर्स अक्सर अतरंगी ढंग से रील बनाकर उसे इंटरनेट पर वायरल करते हैं। मेट्रो में रील बनाने की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कुछ वीडियो लोगों को पसंद है तो कुछ के लिए विरोध होता रहा है।

हालांकि, अब मेट्रो में रील का चस्का एयरपोर्ट तक जा पहुंचा है। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने अब मेट्रो के साथ एयरपोर्ट पर महिला द्वारा रील बनाने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स में एक ओर से कमेंट्स की बाढ़ आ गई और लोगों ने महिला की इस हरकत के लिए उसका विरोध शुरू कर दिया।

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक घटना में, एक महिला को हवाई अड्डे पर कन्वेयर बेल्ट पर स्लाइड का आनंद लेते हुए फिल्माया गया था। महिला बिना किसी डर से कन्वेयर बेल्ट पर लेट गई है और रील बना रही है।

वीडियो ने नेटिजन्स के बीच आक्रोश फैला दिया है, जो उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने हवाई अड्डे की सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ा दी है, एक उपयोगकर्ता ने मजाकिया टिप्पणी करते हुए कहा कि "वायरस हवाई अड्डों तक पहुंच गया है।" अन्य उपयोगकर्ताओं ने अधिकारियों से महिला को उसके कृत्य के लिए भारी जुर्माना लगाने का आग्रह किया।

This is one of the most direst part of the airport and she is lying down there, gross.. Fine her, fine her in lakhs. Make an example out of her...