अमेरिकन व्लॉगर को भा गया चेन्नई के Phd छात्र का स्ट्रीट फूड, फिर क्या हुआ.., देखें वायरल वीडियो

Highlights अमेरिकन व्लॉगर घूमने के लिए पहुंच गए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई इस दौरान उनकी मुलाकात स्ट्रीट फूड बेचने वाले रेयान से.. इसके बाद जो हुआ, उसका वायरल वीडियो आपके सामने है, यहां पढ़िए पूरी कहानी

नई दिल्ली: तमिलनाडु के चेन्नई में एक पीएचडी छात्र स्ट्रीट फूड बेचते हुए दिखे, जिनका पूरा व्लॉग अमेरिकन व्लॉगर क्रिस्टॉफर लुईस ने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब ये वीडियो आते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धूम मच गई है, मानो जो नहीं देखना भी चाहता हो, वो भी इसे देख रहा है। हालांकि, इस बीच अमेरिकन व्लॉगर को यकीन नहीं हुआ कि भारत में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इस बीच छात्र ने अपने बारे में जब अमेरिकन व्लॉगर को सबकुछ बताया, तो उसके होश उड़ गए।

अमेरिकन व्लॉगर क्रिस्टॉफर लुईस इन दिनों तमिलनाडु की यात्रा पर पहुंचे हैं, इस दौरान उनकी गूगल मैप की मदद से तारुल रायान से मुलाकात हुई। असल में क्रिस्टॉफर खाने के शौकीन हैं और इसलिए उन्होंने गूगल की मदद से रायान का पता ढूढ़ा और उनके ढेले पर पहुंच गए।

उम्मीद की जा रही थी कि नॉन-वेज स्ट्रीट फूड का आनंद लेने के लिए यह एक छोटी सी यात्रा होगी, जो रेयान जैसे युवाओं की प्रेरक यात्रा की एक झलक में बदल गई, जो अपने काम के साथ-साथ अपनी शिक्षा भी हासिल करते हैं। लुईस ने गूगल मानचित्र पर भोजन कार्ट खोजा था और भोजन आजमाने का फैसला किया। इसके बाद रेयान से मिले और उनके हाथे से बने हुए भोजन का मजा लिया। बाद में उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि रेयान बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी के छात्र हैं, जो कि लुईस के लिए एक सदमे से कम नहीं था।

