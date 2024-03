केरल: दो हाथियों के बीच छिड़ा घमासान युद्ध, लोगों के बीच मची भगदड़; अराट्टुपुझा मंदिर का खौफनाक वीडियो वायरल

Viral Video: केरल के मंदारकदावु में अराट्टुपुझा पूरम उत्सव के दौरान दो हाथियों के बीच टकराव के कारण भयावह घटना देखने को मिली। अराट्टुपुझा मंदिर में दो हाथियों के अचानक से एक दूसरे से भिड़ने के कारण लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। अचानक हुई घटना से पूरे परिसर में लोगों में दहशत मच गई और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा।

शुक्रवार को घटी इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उत्सव के लिए लाए गए हाथी अचानक से एक दूसरे के दांत से दांत लगाकर लड़ने लगे। शुरुआती समय में उन्हें काबू करने की कोशिश की गई लेकिन भयावह हाथियों को कोई संभाल नहीं पाया और वहां जहां लोग खड़ें थे वहां चले गए। हाथियों को आता देख लोगों ने भागना शुरू कर दिया।

An elephant which was brought for the arat ritual at Mandarakadavu in connection with the Arattupuzha pooram, attacked a fellow elephant. pic.twitter.com/0mlgjhSM3T