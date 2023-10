Leopard in Bengaluru's Electronic City: बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास देखा गया तेंदुआ, वन अधिकारी हाई अलर्ट पर, देखें वीडियो

Highlights वन अधिकारी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास तेंदुआ देखा गया है।

Leopard in Bengaluru's Electronic City: कर्नाटक में बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास तेंदुआ देखा गया है। वन अधिकारी हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने कड़ी नजर रखी है। शनिवार को बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास तेंदुआ देखा गया। अधिकारी तेंदुए का पता लगाने और रिहायशी इलाकों में पहुंचने से पहले उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

Thrilled to see leopards in residential areas, reclaiming their habitat! Whitefield, once Kadugodi 🌳, belongs to leopards. Let's restore our lost forest 🌿🐆 #WildlifeRevival 🌍



pic.twitter.com/UteGraDDKE — Citizens Movement, East Bengaluru (@east_bengaluru) October 30, 2023

BANGALORE RESIDENTIAL AREA VISITED BY LEOPARD



A leopard was captured on CCTV cameras in Bengaluru's AECS Layout, Singasandra, Kudlu Gate.

Forest department officials have been deployed to search for the leopard, which was chased by group of dogs.



Many places in Bangalore… pic.twitter.com/ZqN0q7gtqB — Namma Karnataka Weather (@namma_vjy) October 30, 2023

शनिवार को सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिसमें कहा गया कि तेंदुआ बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में घूम रहा है। हालांकि, वन विभाग ने स्पष्ट किया कि यह व्हाइटफील्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास सिंगसंद्रा है। मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) एसएस लिंगराज ने कहा कि हमारे कर्मचारी तेंदुए का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कथित तौर पर शहर में देखा गया था।

LEOPARD SPOTTED IN BENGALURU



A Leopard has been spotted roaming on the roads at AECS Layout - A Block, Kudlu Gate. Kindly do the needful at the earliest @aranya_kfd before it attacks anyone@BlrCityPolice@MTF_Mobility@osd_cmkarnataka pls help this info reach the concerned… pic.twitter.com/vwyY5s2gv3 — Karnataka Weather (@Bnglrweatherman) October 30, 2023

#Karnataka#Bengaluru



A video on social media is doing rounds claiming that a #leopard has been spotted wandering in and around #Whitefield area. The forest officials have started search operations. pic.twitter.com/wETUWB7hXs — Express Bengaluru (@IEBengaluru) October 29, 2023

यह क्षेत्र बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के करीब है, जहां वन्यजीव काफी मौजूद हैं। इंफोसिस और बायोकॉन सहित प्रमुख तकनीकी कंपनियां आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे जब तेंदुए को इलेक्ट्रॉनिक सिटी और बेंगलुरु साउथ के पास देखा गया था।

🚨 Leopard spotted wandering around in Whitefield, Bengaluru. Stay cautious. pic.twitter.com/ELDPXGzFKs — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) October 30, 2023

जनवरी में, बैंगलोर विश्वविद्यालय ने एक परिपत्र जारी कर अपने कर्मचारियों और परिसर में रहने वाले छात्रों को परिसर में एक तेंदुए को देखे जाने के कारण रात में अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की चेतावनी दी थी।

Leopard in #Bengaluru's AECS Layout: Forest Department Undertakes Search And Monitoring Operationhttps://t.co/HiGda1OL8O — TIMES NOW (@TimesNow) October 30, 2023

