Watch: यात्रियों से भरी फ्लाइट में एक-दूसरे से कुछ यूं लिपटा कपल, शर्मा गए लोग, सोशल मीडिया पर फूटा यूजर्स का गुस्सा

Flight Viral Video: किसी भी सार्वजनिक जगह पर व्यवहार करने का एक तरीका होता है। लोग सार्वजनिक स्थान पर शिष्टाचार का पालन करते हैं, ये बात बचपन से ही हमें सिखाई जाती है। किसी बस, ट्रेन और विमान जैसे सार्वजनिक वाहनों मेंहर कोई इसका खास ध्यान रखता है कि उसके आस-पास के लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। हालांकि, सभी लोग ऐसा नहीं सोचते, यही वजह है कि किसी यात्री के कारण अन्य यात्री को परेशानी हुई हो।

चूंकि, जमाना सोशल मीडिया का है ऐसे में विमान में अजीब घटनाओं की कई वीडियो तेजी से वायरल हुई है। अक्सर सोशल मीडिया पर हमने ऐसे तस्वीरें और वीडियो देखे हैं जिसमें विमान में कुछ ऐसा हो रहा जिसने अन्य लोगों को काफी परेशान किया।

हाल ही में एक यूजर द्वारा इंटरनेट की दुनिया में एक पोस्ट शेयर किया गया जिसने सनसनी मचा दी है। वीडियो के सामने आने के बाद यूजर्स वीडियो पर अपना गुस्सा जता रहे हैं। दरअसल, वायरल पोस्ट में एक कपल को विमान में यात्रा कर रहा है, जो कि विमान के भीतर ही अंतरंग ढंग से लिपटा हुआ है।

Can't believe my view on the plane

It was like this the whole 4 hour flight. 😆😆 pic.twitter.com/ruz39rLzDm