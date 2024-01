Viral Video: अयोध्या जाने के लिए भगवान राम के वेश में पहुंचे यात्री, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दिखा अद्भुत नजारा

अहमदाबाद: अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। राम मंदिर को लेकर हिंदू भक्तों में भारी उत्साह है जिसकी झलक लोगों में देखने को मिल रही है।

अयोध्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और लोग सड़क, हवाई और रेल मार्ग सभी से सफर कर रहे हैं। राम भक्तों को अयोध्या ले जाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद से पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राम भक्तों का ऐसा नाजारा दिखा जो अब जकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें फ्लाइट में सवार होने के लिए लोग भगवान राम का वेश धारण कर के आए।

वीडियो में देखा जा सकता है कि भक्तों ने भगवान राम की तरह कपड़े पहने हैं। एयरपोर्ट पर यात्री उत्साहित थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उन्हें इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ के साथ केक काटते हुए भी देखा गया।

श्रद्धालु 'राम लक्ष्मण जानकी, जय कन्हैया लाल की' का जयकारा भी लगा रहे थे। अहमदाबाद से अयोध्या की पहली उड़ान में यात्रा करने के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में उन्हें भगवान राम की एक मूर्ति भी दी गई। उड़ान अहमदाबाद हवाई अड्डे से सुबह 09:10 बजे प्रस्थान करेगी और सुबह 11:00 बजे अयोध्या के महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगी।

#WATCH | Gujarat: As the first flight for Ayodhya leaves from Ahmedabad, passengers arrive at the airport dressed as Lord Ram, Lakshman, Sita, and Hanuman. pic.twitter.com/3EviO4mxzV