वायरल वीडियो: विजिटर गैलरी से सदन में कूदे युवक की सांसदों ने जमकर पिटाई की, देखिए

नई दिल्ली: लोकसभा में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब विजिटर गैलरी से एक अज्ञात व्यक्ति कूद गया। हालांकि जैसे ही कुछ सांसदों ने देखा कि सदन में कूदे युवक ने नीचे झुककर जूते से कुछ निकालने की कोशिश की है, वैसे ही सांसदों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। इस पिटाई की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

The footage from Loksabha 🔥



Congress MPs & Hanuman Beniwal are slapping the attackers in the Parliament.



This is slap on media and BJP IT Cell who work to prove Congress as villain. Meanwhile, BJP MP Pratap Simha gave them passes. #ParliamentAttackpic.twitter.com/CKAeZnEcvU