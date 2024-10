Viral Video: मकान खाली कराने के लिए कनाडाई मालिक ने भारतीय किरायेदार का सामान फेंका, दोनों के बीच जमकर हुई कहासुनी

Viral Video:भारत के लिए कई लोगों कनाडा में रोजगार और पढ़ाई के लिए जाते हैं। भारतीयों के लिए विदेशी देश में कनाडा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला देश है। मगर कनाडा से एक भारतीय का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सोशल मीडिया पर यूजर्स को दो भागों में बांट दिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि लाखों लोग वीडियो देखकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

दरअसल, कनाडा में एक मकान मालिक ने भारतीय व्यक्ति का सामान बाहर फेंक दिया। वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है जिसके कैप्शन में लिखा है, "एक देसी व्यक्ति और उसके मकान मालिक के बीच झगड़ा हुआ क्योंकि वह घर खाली नहीं कर रहा था, फिर मकान मालिक आया और अपना सामान खुद ही बाहर निकालने लगा।"

Kalesh b/w a Desi guy and His landlord over he had fight with landlord cos he was not vacating the house then The landlord came and started moving his stuff out by himself, Brampton Canada pic.twitter.com/pAlhZoIHUT