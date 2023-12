Viral Video: जयपुर में रूसी पर्यटक महिला को परेशान करना पेट्रोल पंप कर्मचारी को पड़ा भारी, पुलिस ने सिखाया सबक

Viral Video:जयपुर में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को रूसी पर्यटक महिला को परेशान करना भारी पड़ा और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। पेट्रोप पंप कर्मचारी पर महिला के साथ गलत व्यवहार का आरोप लगा जिसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने शख्स को ऐसा सबक सिखाया कि उसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में पुलिस अफसर कर्मचारी को दोनों हाथों से कान पकड़कर उठक-बैठक करा रहा है और उससे दोबारा ऐसा कुछ न करने की चेतावनी भी दे रहा है। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

दरअसल, रूस की एक पर्यटक, विक्टोरिया, अपने भारतीय मित्र, 'ऑन रोड इंडियन' यूट्यूब चैनल के दिल्ली स्थित व्लॉगर, के साथ गुलाबी शहर में थी। इसी दौरान बाइक सवार दोनों लोग पेट्रोल पंप पर आए तभी पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उस महिला को तीन बार अनुचित तरीके से छुआ।

Is Still safe for foreign women tourists and travellers?

Recently my Russian Traveler friend faced serious issue in Jaipur where she was touched by a fuel station staff 3 times. Police came to help.#WomensRights#safety#touristsafety#indiapic.twitter.com/KFA8waa8gJ