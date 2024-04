Viral video: सड़क पर सांड ने किया हमला, ट्रक के नीचे आने से बाल-बाल बचा स्कूटी सवार, सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो, देखिए

Highlights सांड के हमले में एक बाईक सवार ट्रक के नीचे आने से बाल-बाल बच गया यह मामला बेंगलुरु का है सांड ने स्कूटर चला रहे व्यक्ति पर हमला कर दिया

Viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर एक सांड के हमले में एक बाईक सवार ट्रक के नीचे आने से बाल-बाल बच गया। यह मामला बेंगलुरु का है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बेंगलुरु में स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति उस समय ट्रक से टकराने से बाल-बाल बच गया, जब एक सांड अचानक उसकी ओर आ गया।

देखा जा सकता है कि सांड ने स्कूटर चला रहे व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर गिर गया। सौभाग्य से, वह विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से बचने में सफल रहा।

Bull Pounces On Scooter In Bengaluru, Rider Narrowly Escapes Death



