Viral Video: ससुर से इनाम में मिली भैंस पर अरशद नदीम ने दी मजेदार प्रतिक्रिया, हंसते-हंसते लोट-पोट हो गए लोग, देखिए

Viral Video: पाकिस्तान के ओलंपपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम अब व्यस्त शख्सियत बन चुके हैं। जबसे अरशद नदीम पेरिस से वापस आए हैं तबसे मीडिया उनके पीछे इंटरव्यू के लिए दौड़ रहा है और पूरे पाकिस्तान से उन पर इनामों का बारिश भी हो रही है। पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने की उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए नदीम से ससुर ने उन्हें एक असामान्य उपहार दिया। अरशद नदीम के ससुर मुहम्मद नवाज़ ने घोषणा की कि वह अपने दामाद को तोहफे में भैंस देंगे।

दरअसल उनके समुदाय में, भैंस को उपहार में देना एक मूल्यवान और सम्मानजनक माना जाता है। जब इस उपहार के बारे में नदीम के ससुर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह उपहार समुदाय की गहरी जड़ों वाली परंपराओं और नदीम के अपने ग्रामीण पालन-पोषण से मजबूत संबंधों को दर्शाता है। अब अरशद नदीम ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ससुर से उपहार में भैंस मिलने के सवाल पर नदीम ने ऐसा मजेदार जवाब दिया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। अब लोग नदीम के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ भी कर रहे हैं।

दरअसल जब एक इंटरव्यू में नदीम से पूछा गया कि तोहफे में भैंस मिलने की खबर सुनकर आपको कैसा लगा तो नदीम ने कहा कि उन्हें लगा था कि ससुर कम से कम 4-5 एकड़ जमीन देंगे। इस दौरान नदीम की पत्नी आयशा भी उनके साथ थीं। पत्नी आयशा से बात करते हुए नदीम ने इस तोहफे पर मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने हंसते हुए कहा, "उन्हें मुझे 5-6 एकड़ जमीन देनी चाहिए थी, लेकिन भैंस भी ठीक है। उपर वाले की कृपा से वह इतने अमीर भी हैं।"

Arshad Nadeem';s reaction on his father gifting him a buffalo after winning the Gold medal 😂😂😂



He wanted 5-6 acre plot from his father-in-law and not a buffalo. Man, he's so simple 😭❤️ #Paris2024pic.twitter.com/EzRv68GyAl