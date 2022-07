वीडियो: 62 हजार शराब के बोतलों को लाइन में लगाकर पुलिस ने चलवा दिया रोड रोलर, 2 करोड़ के मदिरा मिनटों में हो गई नष्ट

Highlights आंध्र प्रदेश के आबकारी विभाग ने 62 हजार के शराब को नष्ट किया है। इन शराब की बोलतों की कीमत दो करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने पिछले दो सालों में कुल 822 मामलों के जरिए इन शराब को जब्त किया था।

अमरावती:आंध्र प्रदेश के आबकारी विभाग ने 62 हजार शराब (Liquor) की बोतलों को रोड रोलर से नष्ट किया है। इस कार्रवाई का बकायदा वीडियो भी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि नष्ट की गई शराब में विदेशी शराब, देशी शराब और बीयर की बोतले थी जिसे पुलिस ने अलग-अलग मामले में जब्त की थी।

इन शराब की कीमत करीब दो करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब लोगों को पता चला की इलाके में पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब की बोलतों को नष्च किया जाएगा, तो लोगों की भारी भीड़ वहां जमा हो गई थी। यह प्रक्रिया मंगलवार को पूरी की गई थी।

पुलिस द्वारा जब्त किए हुए शराब को नष्ट करने के लिए खुले रास्ते में सभी बोतलों को रखा गया था। इसके बाद रोड बनानी वाली रोड रोलर की मदद से उन बोतलों को नष्ट किया गया है। वीडियो में यह देखा गया है कि एक लाइन से शराब की बोतलें रखी हुई है और जब-जब रोड-रोलर उन पर चल रहा है, बोलतें टूटने की आवाजे आ रही है।

इसके साथ शराब भी वहां पर बहते हुए देखा जा रहा है। शराब के बोतलों के करीब-करीब तीन लॉट बनाए गए है और थोड़ी थोड़ी जगह पर उन्हें रेखा गया है। इस तरीके से सारी बोतलों का नष्ट किया गया है।

आपको बता दें कि जिन शराबों को नष्ट किया गया है, उन्हें पुलिस ने अलग-असग थानों में कुल 822 मामलों के जरिए जब्त किया था। पुलिस ने इन शराबों को करीब दो साल में जब्त किया है। इस पर बोलते हुए पुलिस आयुक्त कांथी राणा ने कहा, ''विभिन्न मात्राओं और विभिन्न ब्रांडों की 62,000 शराब की बोतलें नष्ट कर दिया गया है।''

Andhra Pradesh | Thousands of seized liquor bottles crushed under road-roller in Vijayawada



We are destroying over 62,000 liquor bottles that have been seized in 822 cases in the past few years: Kanthi Rana Tata, Police Commissioner (26.07) pic.twitter.com/LHzQefQvuL