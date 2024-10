VIDEO: टीचर के पैर दबाते स्टूडेंट का वीडियो वायरल, महिला टीचर का हुआ तबादला!

Highlights Viral Video: टीचर के पैर दबाते स्टूडेंट का वीडियो वायरल Viral Video: महिला टीचर के पैर दबाते स्जटूडेंट, जयपुर के सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल

School Teacher Leg Massage from Students: सोशल मीडिया पर स्कूल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो जयपुर के सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है, इसमें एक महिला शिक्षक स्कूल के बच्चों से अपने पैरों की मसाज कराती नजर आ रही हैं। 23 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत में एक शख्स की आवाज से होती है जो शायद कैमरा लेकर कमरे में दाखिल होता है। इसके बाद नीचे दरी पर एक मैडम उल्टा लेटी नजर आती हैं और दो बच्चे उनके पैरों पर खड़े होकर मसाज देते नजर आते हैं। वहीं वीडियो में बाकी बच्चे एक कोने में पढ़ते नजर आ रहे होते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने इसपर एक्शन लिया है। वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @HateDetectors नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

जयपुर के सरकारी स्कूल में महिला टीचर ने बच्चों से दबवाए पैर। क्लास में एक टीचर कुर्सी पर बैठी, दूसरी चटाई पर लेटकर बच्चों से दबवा रही#NBTRajasthan#Jaipur@madandilawar@BhajanlalBjppic.twitter.com/Enya9dKJDm — NBT Rajasthan (@NbtRajasthan) October 10, 2024

