VIDEO: पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण दल का हिस्सा रहे वर्करों पर फूलों की वर्षा की, देखें

अयोध्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह करने के बाद राम मंदिर निर्माण का हिस्सा रहे वर्करों पर फूलों की वर्षा की। इससे पहले दिन में, पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के हिस्से के रूप में आरती की। प्रधानमंत्री ने कुबेर टीला पर पूजा-अर्चना भी की।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi showers flower petals on the workers who were a part of the construction crew at Ram Temple in Ayodhya, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/gJp4KSnNp6