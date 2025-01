Highlights VIDEO: लद्दाख में दिखा 'पहाड़ों का भूत', कैमरे में कैद हुआ 28 सेकंड का वीडियो...

Video of Snow Leopards: सोशल मीडिया पर पहाड़ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में पहाड़ का भूत कहे जाने वाला स्नो लेपर्ड दिखाई दिया है। लद्दाख की जंस्कार घाटी में दो स्नो लेपर्ड्स नजर आए हैं, 28 सेकंड के वायरल वीडियो में बर्फीले मैदान में स्नो लेपर्ड्स दौड़ते कूदते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं, स्नो लेपर्ड हिमालय और मध्य एशिया के ऊंचाई वाले पहाड़ों पर पाए जाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AdityaRajKaul नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

Snow Leopards playing in Zanskar Valley of Ladakh in India. 🇮🇳 pic.twitter.com/vCs5Hq9Rac