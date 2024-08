VIDEO: कार में शारीरिक संबंध बना रहा था कपल, गलती से डल गया रिवर्स गियर, नदी में जा गिरी रेंज रोवर

Viral Video: फ़िलाडेल्फ़िया के एक कपल की रेंज रोवर कार उस समय नदी में जा गिरी। जब वह कार में सेक्स कर रहे थे। इस दौरान वे गलती से गियर स्टिक से टकरा गए और उसे रिवर्स में डाल दिया, जिसके कारण कार फ़िलाडेल्फ़िया नदी में गिर गई, जबकि वे पिछली सीट पर सेक्स कर रहे थे।

एनबीसी10 से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि यह जोड़ा बुधवार (28 अगस्त) को सुबह 4:15 बजे (स्थानीय समय) फेयरमाउंट पार्क में शूइलकिल नदी के पास 2020 रेंज रोवर की पिछली सीट पर सेक्स कर रहा था, जब उनका एक अंग एसयूवी के गियर स्टिक से टकरा गया।

कुछ सेकंड बाद, कार किनारे से लुढ़क कर नदी में गिर गई। सौभाग्य से, युगल डूबने से पहले बाहर कूदने में कामयाब रहे। हालाँकि उन्हें किनारे पर वापस तैरना पड़ा, गनीमत रही कि उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ। पुलिस ने एनबीसी10 को सुझाव दिया कि जब यह घटना हुई तो युगल शायद "व्यस्त हो रहे थे"।

अधिकारियों ने स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे के आसपास नदी से डूबी हुई रेंज रोवर को बरामद किया। तस्वीरों में स्ट्रॉबेरी मेंशन ब्रिज के पास एसयूवी पूरी तरह से पानी के अंदर दिखाई दे रही थी, और कानून प्रवर्तन ने पुष्टि की कि जोड़े पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। हाल ही में, रोमानियाई अधिकारियों ने एंड्रयू टेट के घर से लग्जरी कारें जब्त कीं।

HAPPENING NOW: Crews pull a Range Rover from the Schuylkill River. Police tell me a couple was being intimate inside the car early this morning when they accidentally shifted the car into drive, causing it to roll into the river. @phl17pic.twitter.com/Kh6YDyYiZ8