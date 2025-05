आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं, हमारी एकता भी?, पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया हमला, पहलगाम का जवाब मिलेगा, देखें वीडियो

Highlights एकता का यही भाव, हमारे एकता मॉल्स में मजबूत होता है। देश के वैज्ञानिकों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। देश के अनेकों शहरों में एकता मॉल्स बनाए जा रहे हैं।

अमरावतीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमरावती से पाकिस्तान पर हमला किया। पीएम मोदी ने नाम नहीं लेते हुए कहा कि पहलगाम का जवाब दिया जाएगा। अमरावती वो धरती है, जहां परंपरा और प्रगति दोनों साथ चलते हैं। जहां बौद्ध विरासत की शांति भी है और विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा भी है। भारत आज दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां का infrastructure तेज़ गति से आधुनिक हो रहा है। मैंने लाल किले से कहा था कि विकसित भारत का निर्माण गरीब, किसान, नौजवान और नारीशक्ति.. इन चार पिलर्स पर होगा। एनडीए सरकार की नीति के केंद्र में ये चार पिलर्स सबसे अहम हैं। नागयालंका में बनने जा रही नवदुर्गा Testing Range, मां दुर्गा की तरह ही देश की Defence Power को शक्ति देगी। मैं इसके लिए देश के वैज्ञानिकों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं हैं, बल्कि हमारी एकता भी है। एकता का यही भाव, हमारे एकता मॉल्स में मजबूत होता है। देश के अनेकों शहरों में एकता मॉल्स बनाए जा रहे हैं।

PM Modi laid the foundation stone, inaugurated and dedicated to the nation multiple development projects worth over Rs 58,000 crore in Amaravati, Andhra Pradesh.



पहलगाम में पिछले हफ्ते हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को यहां एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को परोक्ष रूप से संदेश देते हुए कहा कि आज “भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं हैं, बल्कि हमारी एकता भी है”। मोदी ने यहां एक कार्यक्रम में 58,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें नए राजधानी शहर अमरावती का निर्माण फिर से शुरू करना भी शामिल है। अमरावती आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का “ड्रीम प्रोजेक्ट” है।

उन्होंने कहा कि अमरावती सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि यह आंध्र प्रदेश को एक विकसित राज्य में बदलने की शक्ति है। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) नीत राजग सरकार के नेतृत्व वाले इस दक्षिणी राज्य के विकास के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। नायडू के नेतृत्व वाली तेदेपा केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की प्रमुख सहयोगी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 94 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें राजधानी शहर के संस्थान, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे उन्नयन और रक्षा संबंधी प्रतिष्ठान शामिल हैं। उन्होंने कहा, “आज 60,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये परियोजनाएं सिर्फ कंक्रीट की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये आंध्र प्रदेश और विकसित भारत की महत्वाकांक्षाओं का मजबूत आधार हैं।”

प्रधानमंत्री ने 5,028 करोड़ रुपये की लागत वाली नौ केंद्रीय परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी, जिनमें कृष्णा जिले के नागयालंका में डीआरडीओ का मिसाइल परीक्षण केंद्र (1,459 करोड़ रुपये), वाइजैग में एकता मॉल (100 करोड़ रुपये), गुंटकल-मल्लप्पा गेट रेल ओवरब्रिज (293 करोड़ रुपये) और छह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं (3,176 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के वैज्ञानिक समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि हमने डीआरडीओ की नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज की आधारशिला रखी है। नागयालंका में बनने जा रही नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज, मां दुर्गा की तरह देश की रक्षा क्षमताओं को शक्ति देगी। उन्होंने कहा, “आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं हैं, बल्कि हमारी एकता भी है। एकता का यही भाव, हमारे एकता मॉल में मजबूत होता है।

देश के अनेक शहरों में एकता मॉल बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब विशाखापत्तनम में भी एकता मॉल बनेगा। इस एकता मॉल में, देशभर के कारीगरों, हस्तशिल्पियों के बने प्रोडक्‍ट्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये भारत की विविधता से सबको जोड़ेगा। एकता मॉल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी और एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना भी और अधिक मजबूत होगी।’’

अमरावती के निर्माण को फिर से शुरू करने के हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री ने 49,000 करोड़ रुपये की 74 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें विधानसभा, सचिवालय और उच्च न्यायालय भवनों और न्यायिक आवासीय क्वार्टर के साथ-साथ 5,200 परिवारों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण शामिल है।

उन्होंने कहा कि अमरावती एक ऐसा शहर होगा, जहां आंध्र प्रदेश के हर नौजवान के सपने साकार होंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आने वाले वर्षों में यह सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, स्वच्छ उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अग्रणी शहर के रूप में उभरेगा। उन्होंने बुनियादी ढांचे और बाढ़ शमन परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें नए राजधानी शहर में भूमिगत उपयोगिताओं और उन्नत बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों के साथ 320 किलोमीटर लंबा विश्व स्तरीय परिवहन नेटवर्क शामिल है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 254 करोड़ रुपये की तीन रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा, मोदी ने 3,860 करोड़ रुपये की आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) नीत राजग सरकार के 2047 तक राज्य को 2.4 हजार अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा, “हम सभी जानते हैं कि इंद्रलोक की राजधानी का नाम अमरावती था और अब अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। यह महज संयोग नहीं है। स्वर्णआंध्र के निर्माण के लिए यह एक अच्छा संकेत है।”

उन्होंने कहा कि स्वर्णआंध्र विकसित भारत के मार्ग को मजबूत करेगा और अमरावती इसके नजरिये को ऊर्जा देगा। मोदी ने कहा, “मैं आंध्र प्रदेश के लोगों और यहां बैठे अपने सहयोगियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मुझे हमेशा अपने साथ पाएंगे।”

इसके अलावा, एनटीआर के नाम से लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने विकसित आंध्र प्रदेश का सपना देखा था। मोदी ने कहा, “हमें अमरावती को, आंध्र प्रदेश को विकसित भारत का विकास इंजन बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा।”

