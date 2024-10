VIDEO: न्यूज़ चैनल की लाइव डिबेट पर श्रीकृष्ण पर टिप्पणी कर रहा था मौलाना, धर्मगुरु ने छोड़ दिए हाथ, देखें फाइट का वायरल वीडियो

Highlights हाजीक खान ने लोकप्रिय मिथक का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियाँ थीं इस टिप्पणी से आचार्य विक्रमादित्य बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने हाजीक खान को थप्पड़ मारने की कोशिश की जवाब में हाजीक खान ने लाइव टीवी पर आचार्य को थप्पड़ मारा और इस दौरान गालियाँ भी दी गईं

Viral Video: एक न्यूज़ चैनल पर लाइव डिबेट उस समय सड़क पर लड़ाई में बदल गई जब पैनलिस्टों ने एक दूसरे पर थप्पड़ और घूंसे बरसाए। भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की पाकिस्तान यात्रा पर बहस ने उस समय एक बदसूरत मोड़ ले लिया जब हिंदू और मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले दो पैनलिस्टों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। यह घटना ज़ी न्यूज़ के डिबेट शो 'ताल ठोक के' के दौरान हुई जिसका संचालन एंकर अनुराग मुस्कान कर रहे थे।

वीडियो में आचार्य विक्रमादित्य कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, "हम लोगों को इंसान बनना सिखाते हैं, जानवर नहीं। एक व्यक्ति को...दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए...," आचार्य अपने सह-पैनलिस्ट हाजिक खान की टिप्पणी पर अपना आपा खो देते हैं और उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं। जब हाजीक खान ने लोकप्रिय मिथक का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियाँ थीं। इस टिप्पणी से आचार्य विक्रमादित्य बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने हाजीक खान को थप्पड़ मारने की कोशिश की।

'आगामी लड़ाई' में, हाजीक खान ने लाइव टीवी पर आचार्य को थप्पड़ मारा और इस दौरान गालियाँ भी दी गईं। वीडियो को वायरल होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। यह स्पष्ट नहीं है कि क्लिप खत्म होने के बाद क्या हुआ। हालांकि, थप्पड़ और गाली-गलौज के आदान-प्रदान ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए पर्याप्त बना दिया।

A Maulana was abusing Shri Krishna during a Debate Show.

~ Acharya Vikramaditya Ji SLAPPED him instantly & reminded that One needs to be in his limits🔥



CHAD🥶pic.twitter.com/HgzmmzjC4c