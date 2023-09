उत्तर प्रदेश: आगरा में बाल आश्रय में बच्ची पर अत्याचार; अधीक्षिका ने चप्पलों से पीटा, वीडियो वायरल होने पर आरोपी अधिकारी निलंबित

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा से बर्बरता का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो आगरा के राजकीय बाल गृह का है जिसमें एक महिला अधीक्षिका की हरकत उस वक्त सवालों के घेरे में आई गई वह बिस्तर पर लेटी एक नाबालिग लड़की को बेरहमी से चप्पलों से पीटने लगी।

इस दर्दनाक वीडियो को देख हर कोई दंग रह गया। महिला अधिकारी नाबालिग बच्ची पर बेरहमी से वार करती दिखी जिसने सोशल मीडिया पर यूजर्स को आक्रोशित कर दिया। वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ और लोग इस पर कार्रवाई की मांग करने लगे।

गौरतलब है कि वीडियो सामने आने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने जिला परिवीक्षाधीन अधिकारी (डीपीओ) को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

In #Agra's govt run children shelterhome (Pachkuiyaan), Poonam Lal, the center superintendent was caught slapping a girl with slippers. Earlier she was booked for abetment to suicide in #Prayagraj district in 2021 after a 15-yr-old girl allegedly killed her self in shelter home pic.twitter.com/JE5V56jR7l