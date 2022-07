राष्ट्रपति चुनावः पहले राउंड में द्रौपदी मुर्म आगे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मनाया जश्न, देखें वीडियो

Highlights विधायकों के वोटों की काउंटिंग जारी,जल्द नतीजें आऐंगे सामने। देश को आज मिल जाएगा 15वां राष्ट्रपति।

नई दिल्लीः भारत को जल्द ही अपना 15वां राष्ट्रपति मिलने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव की गिनती जारी है। इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में राजग की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है।

एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बढ़त बनाते हुए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सांसदों के वोटों की गिनती में पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 748 सांसदों के वोट पड़े हैं जिनमें से मुर्मू को 540 वोट मिले हैं जबकि यशवंत सिन्हा को महज 208 वोट मिले हैं।

जहां द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त भाजपा ने विजय जुलूस की तैयारी कर ली है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी जश्न में डूबे हैं। मुर्मू की बढ़त पर जश्न मना रहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो लोक कलाकारों के साथ आदिवासी नृत्य करते नजर आए।

#WATCH | Delhi: Union Minister Dharmendra Pradhan joins folk artists as they perform a tribal dance to celebrate as NDA's Presidential candidate Droupadi Murmu leads against Opposition's Yashwant Sinha after the end of the first round of counting. pic.twitter.com/bSiCLkipPl