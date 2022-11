डेडलाइन के कारण दफ्तर में ही सोते दिखे ट्विटर के कर्मचारी, वायरल फोटो को लेकर उठ रहे कई सवाल

Highlights ऑफिस में ही सोते हुए ट्विटर के एक कर्मचारी का फोटो जमकर वायरल हो रहा है। इस फोटो को कर्मचारी के एक जूनियर साथी ने लिया है। इससे ट्विटर के कर्मचारी भी काफी पेरशान हो सकत है।

Viral News:सोशल मीडिया पर एक फोटो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें ट्विटर के एक कर्मचारी ने अपने बॉस का एक फोटो शेयर किया है। फोटो में कर्मचारी की बॉस ऑफिस में ही सोते हुए नजर आ रही है। इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स द्वारा अलग-अलग रिएक्शनस भी दे रहे है।

आपको बता दें कि जब से दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क ने ट्विटर को शरीदा है और उसके मालिक बने है, तब से ऐसा कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को कई तरह की चिंताएं सता रही है।

इस वायरल फोटो को ट्विटर में काम करने वाली इवान जोन्स (Evan Jones) ने शेयर किया है जिसमें ट्विटर के प्रोडक्ट मैनेजमेंट की डायरेक्टर Esther Crawford को सोते हुए देखा गया है। अपनी बॉस की फोटो को शेयर करते हुए इवान ने लिखा है, "जब आपको अपने बॉस से कुछ उम्मीद होती है तो.....।"

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWorkhttps://t.co/UBGKYPilbD