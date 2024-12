VIDEO: टीवी एंकर ने डॉ. मनमोहन सिंह के निधन की घोषणा करते हुए पीएम मोदी को लगभग मृत घोषित किया

Highlights आजतक चैनल की प्राइम टाइम की एंकर ने सिंह के निधन की घोषणा करते हुए एक बड़ी गलती कर दी उन्होंने लगभग पीएम मोदी को मृत घोषित कर दिया था हालांकि, गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी गलती सुधार ली

Viral Video: देश के एक प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज चैनल की प्राइम टाइम एंकर ने गुरुवार रात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की घोषणा करते हुए एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने लगभग पीएम मोदी को मृत घोषित कर दिया था। हालांकि, गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी गलती सुधार ली। सिंह के निधन की खबरों की पुष्टि करते हुए एम्स दिल्ली का प्रेस बयान दिखाते हुए आजतक की एंकर ने कहा, "हम आपको एम्स की प्रेस विज्ञप्ति दिखा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 92 वर्ष की आयु में- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया।"

इस घटना को हास्यास्पद इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसी एंकर को पहले भी एक टीवी रिपोर्ट के लिए ट्रोल किया गया था, जिसमें 2,000 रुपये के नोटों पर नजर रखने के लिए चिप की मौजूदगी का दावा किया गया था। इस बार भी नेटिज़न्स ने उन्हें नहीं बख्शा और उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। कुछ लोगों ने चैनल पर मौजूदा केंद्र सरकार के प्रति कथित चापलूसी का मज़ाक उड़ाया, तो कुछ ने मज़ाक में आश्चर्य जताया कि चैनल क्या धूम्रपान कर रहा था।

The desperation to be the first and the hatred for Modi have bring India Today here.



RIP @aajtak and @IndiaTodaypic.twitter.com/NRKU1Q4rVH