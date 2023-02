तुर्किये भूकंपः छह साल की बच्ची को मलबे से सुरक्षित निकाला, एनडीआरएफ दल ने किया कमाल, अमित शाह ने शेयर किया वीडियो, करेंगे सलाम...

Highlights अमित शाह ने ट्वीट किया, ‘‘हमारे एनडीआरएफ पर गर्व है। आईएनडी-11 ने गंजियातेप शहर में छह साल की लड़की बेरेन की जान बचायी। एनडीआरएफ को दुनिया का अग्रणी आपदा मोचन बल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

तुर्किये भूकंपः भूकंप प्रभावित तुर्किये में राहत एवं बचाव अभियान में शामिल भारत के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के एक दल ने गंजियातेप में मलबे से छह साल की बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। एनडीआरएफ ने बचाव अभियानों के लिए तुर्किये में तीन दल भेजे हैं।

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बच्ची को सुरक्षित निकाले जाने का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया है, ‘‘इस प्राकृतिक आपदा में तुर्किये के साथ हैं। भारत का एनडीआरएफ जमीनी स्तर पर बचाव एवं राहत अभियान चला रहा है। भारतीय दल ने आज गंजियातेप के नूरादागी से छह साल की बच्ची को सफलतापूर्वक मलबे से बाहर निकाला।’’

The army field hospital in Iskenderun, Hatay, Türkiye has started functioning with running Medical, Surgical & Emergency Wards; X-Ray Lab & Medical Store. @adgpi team will work 24 x 7 to provide relief to the affected people. #OperationDost https://t.co/D9ATv2rfAV pic.twitter.com/zFFI85t2sG

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, ‘‘हमारे एनडीआरएफ पर गर्व है। तुर्किये में बचाव अभियान में टीम आईएनडी-11 ने गंजियातेप शहर में छह साल की लड़की बेरेन की जान बचायी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम एनडीआरएफ को दुनिया का अग्रणी आपदा मोचन बल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’

#OperationDost In a joint ops with @AFADTurkiye the rescuers of NDRF successfully rescued a live victim (Child) @ 1300hrs. Name- Beren, Age- 06 Yrs (Female) From Street- 915, Bolo Sokak Bahcelievler Mah elevan, Nurdagi, Gaziantep. @PMOIndia @HMOIndia @MEAIndia @BhallaAjay26 pic.twitter.com/JVMQbJizrl

भारत ने तुर्किये और सीरिया में सोमवार को आए विनाशकारी भूकंप के बाद दोनों देशों की मदद के लिए ‘‘ऑपरेशन दोस्त’’ शुरू किया है। दोनों देशों में इस भूकंप से 19,300 से अधिक लोगों की मौत हो गयी है। अधिकारियों ने बताया कि एनडीआरएफ कंक्रीट के मलबे तथा अन्य ढांचे को तोड़ने के लिए चिप और मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है तथा उसके पास गहरायी तक जाने वाले रडार हैं जो किसी व्यक्ति की दिल की धड़कन जैसी मंद आवाज को भी पकड़ लेते हैं।

Proud of our NDRF.



In the rescue operations in Türkiye, Team IND-11 saved the life of a six-year-old girl, Beren, in Gaziantep city.



Under the guidance of PM @narendramodi, we are committed to making @NDRFHQ the world’s leading disaster response force. #OperationDostpic.twitter.com/NfvGZB24uK