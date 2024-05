Lok Sabha Elections 2024: उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट से भरा पर्चा, कहा- 10 साल बाद आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया

Highlights उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को बारामूला लोकसभा सीट अपना नामांकन दाखिल किया। अब्दुल्लाह ने कहा कि यहां पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। उमर अब्दुल्लाह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर भी तीखा हमला बोलते हुए नजर आए।

श्रीनगर/जम्मू: नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को बारामूला लोकसभा सीट अपना नामांकन दाखिल किया। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि 10 साल बाद आज उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब्दुल्लाह ने कहा कि यहां पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था।

उन्होंने कहा, "10 साल से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं और इस आगामी चुनाव का महत्व यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद यह पहला बड़ा चुनाव है। ये लोकसभा चुनाव इंडी गठबंधन और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर लड़ रही है। हमें उम्मीद है कि हम जम्मू-कश्मीर की 5 सीटों पर सफलता हासिल करेंगे और लद्दाख की सीट पर भी हमें कामयाबी हासिल होगी।"

